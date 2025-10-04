Iván Cepeda advierte riesgo de “espiral de violencia” en la región por presencia militar de EE.UU.

Durante su visita a Barranquilla como parte de su campaña presidencial, el precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó una seria advertencia sobre la creciente militarización en las costas de Colombia y Venezuela.

Según el senador, la presencia militar estadounidense en esa zona, que calificó como “nunca antes vista”, podría desencadenar una “espiral de violencia” con graves consecuencias para América Latina.

Tensión en esta región del planeta

“Estamos viendo la desertificación, la presencia militar no vista hasta ahora en las costas entre Venezuela y Colombia, los hechos que estamos viendo todos los días que pueden, lastimosamente y con mucha preocupación lo digo, generar una espiral de violencia que nos lleve a que se rompa la tradición de que somos en esta región del mundo una zona de paz”, afirmó Cepeda.

El precandidato recordó que, a diferencia de otras regiones del planeta, América Latina ha sido históricamente una zona libre de conflictos transnacionales. Sin embargo, advirtió que esa estabilidad podría verse comprometida si continúa la creciente tensión geopolítica, alimentada por intereses militares externos.

Cepeda respaldó además los discursos del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacando que el mandatario ha defendido de forma clara la soberanía nacional y la necesidad de que Colombia mantenga una posición independiente frente a los conflictos internacionales.

“El presidente Petro ha hecho discursos muy claros fijando de una manera prístina los principios de nuestra dignidad como nación y de nuestra soberanía”, expresó.