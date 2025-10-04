Inédito hallazgo confirma la presencia de la danta de montaña en el norte del Huila

Neiva

Por primera vez en la historia se confirmó la presencia de la danta de montaña (Tapirus pinchaque) en el norte del Huila. El registro se logró gracias a cámaras trampa instaladas en el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Banderas Ojo Blanco, en límites de Íquira y Teruel. Este hecho constituye un avance significativo para la conservación de la especie en esta zona del Macizo Colombiano.

El hallazgo fue producto del trabajo del grupo comunitario Briodiverso, conformado por niños, jóvenes y adultos del municipio de Íquira, y el acompañamiento de organizaciones ambientales, se dispusieron equipos de monitoreo que permitieron capturar las primeras imágenes de un macho y una hembra de danta.

Katherine Arenas bióloga de la CAM, comento que “con este registro, se confirma la existencia de un nuevo subnúcleo poblacional de danta de montaña en el norte del Huila, sumando el octavo identificado en el departamento. Para los expertos, este resultado es una grata sorpresa, ya que hasta ahora la presencia de la especie solo se había documentado en el sur del territorio”.

La danta de montaña se encuentra catalogada En Peligro (EN) por la UICN y en el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia. Su población mundial no supera los 2.500 individuos adultos, debido a amenazas como la cacería, la pérdida de hábitat y la expansión agrícola.