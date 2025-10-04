IDER impulsa la 19ª Internacional Cup 2025 con presencia de 60 equipos y cuatro países invitados

Cartagena

Con la participación de 60 equipos provenientes de 12 departamentos de Colombia y de cuatro países invitados –México, Venezuela, Ecuador y Perú–, fue presentada oficialmente la Cartagena Internacional Cup 2025, torneo de fútbol formativo que se consolida como uno de los más importantes de la región y que este año celebra su decimonovena versión.

El evento, organizado por la fundación Somos Más que Fútbol Latinoamérica y liderado por el dirigente José Luis Berrocal, cuenta con el respaldo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER– y la Liga de Fútbol de Bolívar, reafirmando el compromiso institucional de apoyar certámenes que fomentan el deporte en la niñez y la juventud, al tiempo que posicionan a Cartagena como epicentro deportivo y turístico internacional.

El acto de lanzamiento se realizó en el restaurante Yo Amo Bazurto, en Marbella, con la presencia de delegaciones participantes, padres de familia y entrenadores. Durante el evento, el director de Fomento Deportivo del IDER, Giovanni Carrasquilla, dio la bienvenida en nombre de la Alcaldía Mayor de Cartagena y resaltó la importancia de abrir espacios que promueven los sueños y el talento de los jóvenes deportistas:

“Como instituto de deportes y recreación estamos apoyando para que toda la logística necesaria en el desarrollo de este campeonato internacional se cumpla de la mejor manera. Es un firme propósito de nuestro Alcalde Dumek Turbay y del Director del IDER, Campo Elías Terán, que Cartagena se reafirme como sede ideal de grandes eventos, así como destino turístico y deportivo internacional. Queremos que ustedes, niños, padres, entrenadores y acompañantes, disfruten de la ciudad, del deporte, de su ambiente y de todo lo bueno que ofrecemos en Cartagena”, expresó Carrasquilla.

La Cartagena Internacional Cup 2025, bajo el lema “Corre por tus sueños”, se jugará desde este sábado 4 de octubre hasta el próximo fin de semana en escenarios como el estadio de San Fernando, la unidad deportiva Los Calamares, las canchas Lagos de Mozambique en la zona norte vía 90 y la cancha Happy Kids.

Con este certamen, Cartagena sigue apostándole al fortalecimiento del fútbol formativo, consolidando escenarios que, además de incentivar el deporte, promueven la integración cultural y el desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables en la niñez y juventud de la ciudad.