Huila asegura más de $18.800 millones en regalías para proyectos de saneamiento y vías

La obra fortalecerá la conectividad, la movilidad y la competitividad de la zona. Foto Relacionada.

La Gobernación del Huila, anunció la aprobación de dos proyectos estratégicos financiados con recursos de regalías. La inversión total supera los $18.800 millones, destinados a iniciativas que impactarán directamente en el bienestar de las comunidades del departamento.

El primer proyecto corresponde a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio de El Pital, con un monto de $11.345 millones. Esta obra permitirá avanzar en la protección ambiental, mejorar la salubridad de la población y garantizar un manejo más sostenible de los recursos hídricos de la región.

Por su parte, el segundo proyecto autorizado busca rehabilitar el tramo vial Palermo–La Y, con una inversión de $7.518 millones. De estos recursos, $5.218 millones provienen de regalías departamentales, mientras que el municipio de Palermo cofinancia con $2.300 millones. La obra fortalecerá la conectividad, la movilidad y la competitividad de la zona.

La aprobación de estas iniciativas cobra especial relevancia, ya que el Huila llevaba varios años sin lograr financiación dentro de Cormagdalena. Los proyectos superaron exigentes mesas técnicas y procesos de validación nacional. El resultado refleja la articulación entre entidades del departamento.