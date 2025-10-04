Hoteleros esperan un buen repunte en la semana de receso
Cotelco promueve diversas actividades para el disfrute
Los hoteleros en la zona de frontera tienen puestas sus esperanzas en diversas actividades que les permitan atrae visitantes y el disfrute de las familias que por esta época pueden respaldar la semana de receso escolar.
Cotelco Capitulo Norte de Santander ha venido liderando planes de promoción, incentivos y llamando la atención para posicionar este destino dentro del ámbito nacional e internacional.
Sus agremiados dijeron a Caracol Radio que “hemos alcanzado un importante volumen de reservas y esperamos que esta sea una señal de unos buenos visitantes”.
Otro de los voceros dijo “esperamos que nuestros huéspedes. disfruten de las bondades de esta tierra y puedan llegar a la variada oferta que se ha venido teniendo en los municipios, en gastronomía y en deportes extremos”.
Finalmente le recordaron a las autoridades la necesidad de garantizar la seguridad para todos los propios y visitantes con el fin de lograr una buena atención para quienes elijan la región esta semana.