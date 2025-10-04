Hoteleros esperan un buen repunte en la semana de receso

Los hoteleros en la zona de frontera tienen puestas sus esperanzas en diversas actividades que les permitan atrae visitantes y el disfrute de las familias que por esta época pueden respaldar la semana de receso escolar.

Cotelco Capitulo Norte de Santander ha venido liderando planes de promoción, incentivos y llamando la atención para posicionar este destino dentro del ámbito nacional e internacional.

Sus agremiados dijeron a Caracol Radio que “hemos alcanzado un importante volumen de reservas y esperamos que esta sea una señal de unos buenos visitantes”.

Otro de los voceros dijo “esperamos que nuestros huéspedes. disfruten de las bondades de esta tierra y puedan llegar a la variada oferta que se ha venido teniendo en los municipios, en gastronomía y en deportes extremos”.

Finalmente le recordaron a las autoridades la necesidad de garantizar la seguridad para todos los propios y visitantes con el fin de lograr una buena atención para quienes elijan la región esta semana.