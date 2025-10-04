Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en zona rural de San Gil, Santander

Bucaramanga

Las autoridades de San Gil, Santander, confirmaron el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una quebrada del sector conocido como La Arenera en zona rural del municipio.

De acuerdo con el informe preliminar, el cadáver fue encontrado sumergido en un pozo utilizado para la extracción de arena. Uniformados de la Policía y unidades de la Sijín se desplazaron hasta el sitio, donde confirmaron que el cuerpo presentaba alrededor del 80 % de descomposición.

La identidad de la víctima no ha sido establecida, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde expertos adelantarán los estudios forenses para determinar tanto la identidad del fallecido como las causas de su muerte.