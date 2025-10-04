Expertos implementan nueva técnica para el cuidado de la fauna silvestre, consiste en el “camuflaje”

Profesionales de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca y de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) implementaron un nuevo método a través de estrategias que refuerzan las propias conductas y comportamientos de la fauna silvestre que esté siendo rehabilitada.

Esta nueva técnica consiste en “camuflarse” como la especie que esté siendo atendida por los expertos. Empleando el uso de máscaras, guantes con plumas y trajes que contienen la piel de los animales, los profesionales de la Unidad de Rescate cuidan a estas crías durante su paso por el centro, con el objetivo de que puedan ser liberadas una vez esté apta para volver a su hábitat.

¿Cuál es la razón de esta nueva técnica?

La razón principal es evitar en la medida de lo posible que la fauna se acostumbre a los seres humanos, ya que, el animal que esté pasando por el proceso de rehabilitación necesita el cuidado y acompañamiento constante de los expertos para una pronta recuperación.

Esto reduce el impacto del animal cuando regresa a su hábitat, pues con la atención diaria que los profesionales le dan, se corre el riesgo de acostumbramiento de la cría.

Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR, expresó que “La labor conjunta entre la CAR Cundinamarca y la Universidad Nacional, a través de URRAS, ha permitido fortalecer esta estrategia de rehabilitación que combina ciencia, creatividad y compromiso con la conservación”, de igual manera asegura que el método no solo consiste en la implementación de los disfraces, sino que viene acompañado de una serie de diagnósticos, tratamientos y seguimientos hasta su liberación.

Esta técnica no es solo para evitar la dependencia del animal

Cientos de animales llegan al año a estos centros para ser atendidos por diversos factores, entre los que están el ataque de fauna doméstica, en su mayoría perros, o por ser atropellados en vías.

Otra problemática muy recurrente son los animales silvestres que se encuentran en cautiverio y son capturados para la amputación de plumas en aves, extracción de colmillos o mutilación de las falanges en los felinos.

Por esto, el animal no solo debe ser capaz de valerse por sí mismo y no tener dependencia de otras especies, sino también debe ser capaz de evitar a los humanos. “Para que un animal regrese a su hábitat debe demostrar que recuperó su salud y que es capaz de valerse por sí mismo, además de temer y huir de los seres humanos”, afirma el director de la CAR.