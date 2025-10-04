Este año han nacido 143 crías en el Port Oasis Ecopark de la Terminal de Cruceros de Cartagena

Cartagena

La Terminal de Cruceros de Cartagena, en el marco del compromiso del Grupo Puerto de Cartagena con la sostenibilidad, anunció un importante logro en su proyecto de conservación animal: el nacimiento de 143 crías durante el 2025 en Port Oasis Ecopark, un santuario dedicado al rescate, protección y recuperación de especies entregadas por autoridades ambientales.

Conservación y reproducción en condiciones seguras

De acuerdo con el equipo técnico del santuario, este año se han registrado los nacimientos de 131 aves, 2 mamíferos y 10 reptiles, entre los que sobresalen especies de gran valor para la biodiversidad, como el morrocoy de patas rojas (Chelonoidis carbonaria), catalogado como vulnerable, y el tucán caribeño (Ramphastos sulfuratus), considerado casi amenazado. Este último caso reviste especial importancia, pues Port Oasis Ecopark se posiciona como uno de los pocos lugares en Colombia que ha logrado su reproducción en cautiverio.

Desde su apertura en 2017, el santuario ha registrado aproximadamente 680 nacimientos, consolidándose como un referente en conservación y reproducción responsable. En total, a la fecha hay 1.265 animales de 97 especies distintas, donde destacan diversidad de aves.

Protocolo de cuidado especializado

El proceso de nacimiento y crianza es acompañado de cerca por especialistas que evalúan la salud de cada cría y la capacidad de los padres para atenderla. En casos de debilidad o riesgo, se activan protocolos que incluyen incubadoras, dietas específicas, monitoreo constante, revisiones veterinarias, desparasitaciones y manejo ambiental controlado.Cuando las condiciones lo permiten, los ejemplares son liberados en coordinación con autoridades ambientales. Aquellas especies no endémicas o que no cumplen los requisitos permanecen en el santuario bajo protección permanente.

Un compromiso con la biodiversidad

Las temporadas de lluvias, entre abril y junio y entre septiembre y noviembre, han marcado picos reproductivos gracias a la abundancia de recursos. Este comportamiento natural, reforzado por la gestión técnica del santuario, evidencia la efectividad del programa de conservación.

Port Oasis Ecopark es un espacio de bienestar animal, un símbolo del esfuerzo del Grupo Puerto de Cartagena por integrar la operación portuaria con la preservación del entorno natural, convirtiendo su Terminal de Cruceros en un referente internacional de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.