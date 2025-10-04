🔴 EN VIVO Luis Díaz, titular con Bayern Múnich vs. Frankfurt: siga acá el minuto a minuto del juego

<b>¡Bayern Múnich quiere seguir con su racha positiva!</b> El equipo en el que juega Luis Díaz ha tenido un excelente inicio de temporada en la Bundesliga,<b> pues ha ganado los cinco partidos disputados de la liga alemana.</b><b>El Bayern Múnich se enfrentará con el Frankfurt por la segunda jornada de la Bundesliga</b> en el estadio Deutsche Bank Park a partir de las 11:30 de la mañana (hora Colombia).<b>El colombiano ha marcado tres goles de lo que lleva la Bundesliga</b>, frente al<b> RB Leipzig, Augsburgo y Hamburgo, </b>se espera que en este partido logre sumar mas anotaciones a su lista con los Bávaros.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/01/hinchas-del-liverpool-extranan-a-luis-diaz-y-lamentan-su-salida-por-que-lo-vendimos/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/01/hinchas-del-liverpool-extranan-a-luis-diaz-y-lamentan-su-salida-por-que-lo-vendimos/?rel=buscador_noticias"><b>Hinchas del Liverpool extrañan a Luis Díaz y lamentan su salida: “¿Por qué lo vendimos?” </b></a><b>El colombiano será nuevamente inicialista, tal como lo hizo en el último duelo frente al Pafos de Chipre</b>, por la segunda fecha de la UEFA Champions League, duelo en el que fue titular, pero durante el entretiempo fue sustituido por <b>Serge Gnabry.</b>