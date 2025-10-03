Bogotá

Concierto de Guns N Roses en Bogotá: Idiger está revisando los permisos

El Distrito tendría 48 horas para determinar una decisión sobre la realización del esperado concierto.

Guns N&#039; Roses (Foto: Colprensa-Cortesía Tayrona).

Guns N' Roses (Foto: Colprensa-Cortesía Tayrona).

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

Continúa la incertidumbre sobre la realización del concierto de la icónica banda británica en Bogotá. Los Guns N Roses están programados para presentarse en el escenario Vive Claro el próximo martes 7 de octubre. Sin embargo, aún falta la confirmación por parte del Distrito.

Las empresas promotoras del evento radicaron de nuevo el permiso para el concierto, ya que había sido negado por el Idiger porque no cumplía con los estándares de seguridad para los espectadores.

Los documentos fueron radicados hacía las 11:30 p.m. del jueves 2 de octubre, por lo que el Idiger los revisará nuevamente.

Conciertos confirmados en Bogotá este fin de semana

Este fin de semana del 3 al 5 de octubre Bogotá es epicentro de varios conciertos y eventos culturales que ya fueron confirmados.

Salsa al Parque en el Parque Simón Bolívar, que no tenía aprobados los permisos, ahora los tiene y se confirma su realización con un aforo aproximado de 40 mil asistentes.

El otro concierto que se confirmó fue el de Luis Alfonso en el estadio El Campín este sábado 4 de octubre. El artista celebró haber obtenido el permiso en sus redes sociales luego de la incertidumbre que sufrieron él mismo y sus fans.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad