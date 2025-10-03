Concierto de Guns N Roses en Bogotá: Idiger está revisando los permisos

Bogotá D.C

Continúa la incertidumbre sobre la realización del concierto de la icónica banda británica en Bogotá. Los Guns N Roses están programados para presentarse en el escenario Vive Claro el próximo martes 7 de octubre. Sin embargo, aún falta la confirmación por parte del Distrito.

Las empresas promotoras del evento radicaron de nuevo el permiso para el concierto, ya que había sido negado por el Idiger porque no cumplía con los estándares de seguridad para los espectadores.

Los documentos fueron radicados hacía las 11:30 p.m. del jueves 2 de octubre, por lo que el Idiger los revisará nuevamente.

Conciertos confirmados en Bogotá este fin de semana

Este fin de semana del 3 al 5 de octubre Bogotá es epicentro de varios conciertos y eventos culturales que ya fueron confirmados.

‘ Salsa al Parque ’ en el Parque Simón Bolívar, que no tenía aprobados los permisos, ahora los tiene y se confirma su realización con un aforo aproximado de 40 mil asistentes.