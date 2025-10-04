Dirigente del Partido Comunes fue interceptado por hombres armados en la vía Ocaña-Cesar

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia contra firmantes de paz encendió las alarmas en Norte de Santander.

La Dirección Departamental del Partido Comunes denunció que Gustavo Adolfo Quintero Sierra, consejero político de la colectividad y defensor de derechos humanos, fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaba con su hijo menor y su esquema de protección en la vía que comunica a Ocaña con el departamento del Cesar.

El hecho ocurrió hacia las 12:40 del mediodía, en el tramo que conecta a Ocaña (Norte de Santander) con Río de Oro y Sanín Villa (Cesar).

Según el comunicado, una camioneta negra bloqueó el paso del vehículo oficial y de ella descendieron varios hombres uniformados, armados con fusiles y pistolas, quienes se identificaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Durante el ataque, los sujetos amenazaron al dirigente y a los escoltas, hurtaron sus armas de dotación, un vehículo del esquema de protección y varias pertenencias personales.

La organización aseguró que los agresores incluso intentaron desviar al dirigente, a su hijo y a los escoltas por una vía alterna, lo que agravó el riesgo para su vida.

“Estos hechos constituyen una grave violación a las garantías de seguridad de quienes trabajamos por la implementación del Acuerdo Final de Paz”, señaló el Partido Comunes.

La colectividad exigió al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar medidas urgentes para salvaguardar la vida de Quintero y su familia, y pidió a la Fiscalía adelantar una investigación que permita identificar y judicializar a los responsables.

Asimismo, solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA, para que se haga seguimiento al caso y se refuercen las garantías de seguridad para quienes siguen apostándole a la reincorporación.

El Partido Comunes advirtió que hechos como este ponen en riesgo el proceso de paz en el nororiente del país, donde la persistencia de los grupos armados ha obligado a varios excombatientes a abandonar los territorios ante el temor de ser atacados.