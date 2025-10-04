Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 139 emergencias en septiembre: hubo incremento del 15%

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 139 emergencias durante septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 15% en comparación con las 121 registradas en agosto.

Los incendios continúan siendo la principal causa de emergencias en la ciudad: en septiembre se presentaron 78 casos, superando los 77 de agosto. El mayor aumento se dio en los incendios de viviendas, que pasaron de 20 a 25, y en los vehículos, que subieron de 9 a 14. También se incrementaron las afectaciones en crucetas y transformadores (de 14 a 21).

En cuanto a las emergencias por lluvias, septiembre duplicó las cifras de agosto: se atendieron 12 casos frente a 8, todos relacionados con la caída de árboles.

El manejo de materiales peligrosos también mostró una variación, con 3 incidentes en septiembre frente a 1 en agosto, todos relacionados con escapes de gas natural por el hurto de medidores y tubería de gas.

Sobre los rescates, el mes pasado se registraron 10 casos, un aumento respecto a los 7 de agosto. Llamó la atención el incremento en rescates de animales (de 0 a 4).

Finalmente, en el grupo de otras emergencias se pasó de 28 a 36 casos, con una leve alza en los reportes por abejas africanas (de 20 a 23) y nuevos incidentes por derrumbes de muros o viviendas (3 casos).

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, destacó la labor de los bomberos y envió un mensaje de prevención a la comunidad:

“El balance de septiembre refleja un aumento en la actividad operativa, con mayor número de incendios en viviendas y emergencias derivadas de las lluvias. Esto nos reta a seguir trabajando no solo en la respuesta inmediata, sino también en la prevención. Invitamos a los cartageneros a revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas, evitar la quema de basuras, podar los árboles en riesgo de caída y atender nuestras recomendaciones de seguridad.

La prevención es tarea de todos y solo unidos podremos reducir el impacto de estas emergencias en la ciudad”, afirmó Pérez Sayas.