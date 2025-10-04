Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 139 emergencias en septiembre: hubo incremento del 15%
Los incendios continúan siendo la principal causa, seguido de los casos por lluvias
Cartagena
El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 139 emergencias durante septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 15% en comparación con las 121 registradas en agosto.
Los incendios continúan siendo la principal causa de emergencias en la ciudad: en septiembre se presentaron 78 casos, superando los 77 de agosto. El mayor aumento se dio en los incendios de viviendas, que pasaron de 20 a 25, y en los vehículos, que subieron de 9 a 14. También se incrementaron las afectaciones en crucetas y transformadores (de 14 a 21).
En cuanto a las emergencias por lluvias, septiembre duplicó las cifras de agosto: se atendieron 12 casos frente a 8, todos relacionados con la caída de árboles.
El manejo de materiales peligrosos también mostró una variación, con 3 incidentes en septiembre frente a 1 en agosto, todos relacionados con escapes de gas natural por el hurto de medidores y tubería de gas.
Sobre los rescates, el mes pasado se registraron 10 casos, un aumento respecto a los 7 de agosto. Llamó la atención el incremento en rescates de animales (de 0 a 4).
Finalmente, en el grupo de otras emergencias se pasó de 28 a 36 casos, con una leve alza en los reportes por abejas africanas (de 20 a 23) y nuevos incidentes por derrumbes de muros o viviendas (3 casos).
El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, destacó la labor de los bomberos y envió un mensaje de prevención a la comunidad:
“El balance de septiembre refleja un aumento en la actividad operativa, con mayor número de incendios en viviendas y emergencias derivadas de las lluvias. Esto nos reta a seguir trabajando no solo en la respuesta inmediata, sino también en la prevención. Invitamos a los cartageneros a revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas, evitar la quema de basuras, podar los árboles en riesgo de caída y atender nuestras recomendaciones de seguridad.
La prevención es tarea de todos y solo unidos podremos reducir el impacto de estas emergencias en la ciudad”, afirmó Pérez Sayas.