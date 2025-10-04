Cayeron tres presuntos jibaros con más de 100 dosis de alucinógenos en Cartagena

Cartagena

Funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En el barrio La Matuna, sorprendido “El Oreja”, comercializando estupefacientes

Uniformados del CAI Centro Histórico, capturaron en flagrancia a alias ‘el Oreja’, de 20 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 40 cigarrillos de marihuana en el sector.

El indiciado, es señalado por la comunidad de ser el responsable de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del Centro Histórico.

‘El Juan’, fue capturado con varias dosis de estupefacientes

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en el Centro Histórico, fue capturado ‘el Juan’, de 24 años, con varias dosis de tusi, listas para ser distribuidas en el sector.

En el barrio Bocagrande, fue capturado alias ‘el Julio’ con más de 70 dosis de marihuana

Durante operativos de registro y control, fue capturado el ‘Julio’, por el delito de tráfico de estupefacientes, a quien le fueron encontradas más de 70 dosis de marihuana. El detenido se encontraba cerca del sector de playas.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.258 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 578 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.