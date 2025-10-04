Canapote y sus alrededores se gozaron el primer Preludio de las Fiestas de Independencia

Cartagena

La Fiesta que nos une arrancó con el pie derecho: centenares de cartageneros le hicieron frente a las condiciones climáticas y disfrutaron de inicio a fin del Preludio de la Localidad 1, que se llevó a cabo en la tradicional Plaza de Canapote. La buena música, el ambiente festivo y un excelente comportamiento fueron los ingredientes de una gran noche, que deja grandes expectativas para el próximo preludio.

”Le prometimos a Cartagena que le daríamos unas fiestas que no olvidarían y esto que vivimos en Canapote solo es un abrebocas para todo lo que hemos organizado con mucho cariño. La ciudad merece grandes espectáculos y qué mejor forma, para demostrarle al país que estamos a la altura de los grandes eventos, que con nuestras Fiestas de Independencia”, comenta el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz.

El Preludio de la Localidad 1, llamado Canapote: identidad y cultura Kalamarí, arrancó con el tradicional desfile, que durante este 2025 nuevamente partió desde el 7 de agosto, bordeando el canal Juan Angola. Este recorrido fue encabezado por la directora del Ipcc, Lucy Espinosa, además participaron los Grandes Lanceros, los actores festivos, grupos folclóricos y las candidatas al Reinado de la independencia.

”Más de 500 artistas nos acompañaron en este Preludio de la Localidad 1, nos enorgullece contar con ellos y por supuesto con su talento. Canapote es un barrio lleno de tradición y así lo demostró durante este Preludio. Desde el Ipcc nos hemos comprometido a que nuestros artistas locales se sientan importantes en la Fiesta que nos une”, comenta Lucy Espinosa, Directora del Ipcc.

El buen ambiente en la Plaza de Canapote arrancó con la presentación de Los Inéditos. Seguidamente, en un primer momento fueron homenajeados reconocidos personajes de la Localidad 1, que en esta ocasión fueron: Wilmer Martínez, reconocido deportista del sector; Piedad Pérez Porto, talentosa artesana que durante anos se ha dedicado a elaborar todo tipo de obras con sus manos; Jose Miguel Alvarado, Dj Productor nacido en Canapote, actualmente es integrante de los colectivos musicales Assare y Tropikal Broders. Posteriormente, el encargado de seguir la fiesta fue el reconocido juglar Poncho Zuleta. Los presentes disfrutaron de éxitos del vallenato como Mi Hermano y yo, Mañanitas de Invierno, entre otros.

”Valió la pena el esfuerzo. Canapote y todos sus barrios vecinos se disfrutaron al máximo este preludio. Destacamos, además de las impecables presentaciones artísticas, el gran comportamiento de nuestra gente, que demostró estar a la altura. Estamos listos desde ya para el próximo viernes en Las Palmeras”, agrega Alejandra Espinosa, gerente de Fiestas.

El turno fue para las candidatas al Reinado de la Independencia que realizaron un performance enfocado a homenajear a los indios Kalamarí. Por supuesto desfilaron ante el público, que desde ya escoge a sus favoritas.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de la Puerto Rican Power, famosa agrupación salsera, que fue coreada de principio a fin. Canapote bailó hasta el final canciones como Tu cariñito, A dónde irás sin mí y muchas más. El gran cierre de la noche no podía ser con otro género sino con nuestra Champeta. Esta vez el encargado de representarlo fue Koffee el Kafetero que con temas como El Chicle y el Soltero Feliz despidió con la mejor energía el Preludio de la Localidad 1.

“Todo me pareció espectacular. Después del aguacero me mandé para la Plaza de Canapote porque yo tenía ganas de ver a Poncho Zuleta y no me defraudó. Fue lo que más me gustó de la noche. Gracias alcalde por este gran evento para los cartageneros”, comentó Lucy Escorcia, asistente al preludio de la Localidad 1.