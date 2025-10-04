Boyacá presente en la Semana de la Biodiversidad del 29 de septiembre al 4 de octubre en Cali

Boyacá participa con diez negocios verdes en la Semana de la Biodiversidad en Cali.

Tunja

En el marco de la Semana de la Biodiversidad, que se realiza del 29 de septiembre al 4 de octubre en la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) participa con diez Negocios Verdes que representan el compromiso del departamento con la sostenibilidad, la bioeconomía y la conservación ambiental.

El evento, considerado uno de los más importantes del país en materia ambiental, se desarrolla como parte de los compromisos adquiridos tras la COP16 celebrada en 2024, y cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en alianza con Asocars, lidera la Gran Vitrina Verde de Colombia, un espacio donde las 33 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible presentan sus proyectos más innovadores en materia de producción limpia, negocios verdes y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Por Boyacá, Corpoboyacá llega con una destacada delegación de emprendimientos: Café Zenaida, Posada Rural Casa del Aire, Cuidado Ecológico, Corderos de La Montaña S.A.S., Vibee la Apicultura S.A.S., SetasFresh, Abeja Colombiana S.A.S. BIC – Apicultura Beecol, Kakaoteros S.A.S., Posada Turística Altamisal y Nelly Tovar Castro, los cuales exhiben productos que van desde cafés especiales y miel orgánica, hasta experiencias de turismo sostenible y producción agroecológica.

La ingeniera Ángela Andrea Sanabria, coordinadora de la Ventanilla de Negocios Verdes de Corpoboyacá, destacó la importancia de este espacio para los emprendedores del departamento:

“Este es un escenario único para visibilizar los proyectos sostenibles que nacen en nuestro territorio, al tiempo que se fortalecen las redes de comercialización y el reconocimiento de los emprendedores que trabajan por la conservación de la biodiversidad”, señaló Sanabria.

Según la funcionaria, la participación de Boyacá en la Gran Vitrina Verde permite establecer alianzas comerciales y estratégicas con empresas de distintas regiones del país e incluso del exterior, como Italia, lo que amplía las oportunidades de expansión de los productos boyacenses hacia nuevos mercados.

Sanabria explicó además que, aunque algunos emprendimientos no pudieron asistir por motivos logísticos, “la representación de Boyacá sigue siendo muy significativa, reflejando el crecimiento sostenido de los Negocios Verdes apoyados por Corpoboyacá”.