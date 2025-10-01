Universidades: a repensarse para responder a la transformación sociocultural de Colombia

La octava edición de El Futuro de La Educación, presentado por Prisa Media, tuvo como tema inicial la transformación social y cultural por la que pasa el país y el mundo en general; una que, según expertos, obliga a repensar la forma de educar y capacitar a los profesionales de Colombia.

Según el rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal, el país se encuentra en un mundo en el que, a la hora de hablar de la educación a futuro, es necesario pensar qué visión de país se tiene, para posteriormente pensar en cómo educar a la sociedad.

Leal recomendó para ello enfocarse en tres pilares de la era de la información: el valor del conocimiento intangible sobre lo material, la distorsión de la sociedad que genera un mundo caótico y polarizado y, por último, la ruptura de estructuras convencionales desde la sociedad del aprendizaje.

Por su parte, el padre Harold Castilla, rector de UniMinuto, añadió que la realidad es más que la idea. Para él, los líderes académicos tienen la responsabilidad de entenderla, por ello, “lo más importante en la dimensión de educación es qué tipo de ser humano somos capaces de formar”.

| Foto: Caracol Radio Ampliar

De igual forma, la rectora de la Universidad del Rosario, Ana Isabel Gómez observó que “estamos en un mundo en donde hay una gran diversidad, hay distintos modos de entender la vida, lo que implica el reconocimiento de valores; no somos realidades desconectadas, pertenecemos a un ámbito regional, nacional y global”. En ese contexto, resalta la importancia de las llamadas “habilidades blandas” o “power skills” para responder a las problemáticas de la sociedad futura.

Y es que para los rectores, la juventud actual tiene procesos internos particulares, en los que la salud mental, la sensibilidad y las formas de acercarse a la autoridad se abarcan de forma en donde, el modelo tradicional, definido por Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, como “el yo sé, tú aprendes”, está cambiando.

Así lo demuestran investigaciones como “Entre sueños y retos: descubriendo quiénes son nuestros estudiantes”, presentado en el encuentro por Tomás Durán, director general de investigación de UniMinuto. Este encontró que la relación entre lo personal, lo académico, lo social y lo laboral afecta la trayectoria de los jóvenes que cursan una carrera universitaria.

Según el mismo, los jóvenes reconocen la revolución informática, pero sin una mirada crítica de la información y en su mayoría, observa, se encuentran en la necesidad de alfabetizarse mediáticamente y de aprender a dominar las herramientas de inteligencia artificial que han tomado fuerza desde hace por lo menos tres años.

Esa evolución tecnológica, especialmente la IA, “está configurando esta estructura que tenemos que dibujar para prestar un servicio de educación, para una humanidad con sentido”, aseguró el padre Castilla.

Lo anterior no significa adoptar un enfoque 100% tecnológico. Por el contrario, los panelistas insistieron en que la educación debe centrarse en el estudiante y, fuera de las tecnologías, en habilidades y prioridades del siglo XXI son igual o más importantes, como el desarrollo sostenible, los aprendizajes significativos, el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico y, sobre todo, el trabajo colaborativo.

| Foto: Caracol Radio Ampliar

A propósito, UniMinuto indica en su estudio que 12% de los jóvenes aceptan que les cuesta pedir ayuda, advirtiendo que la población colombiana no está acostumbrada a articularse con otras personas.

De ahí que Gómez invitara a entender la universidad como “un laboratorio social, donde uno tiene que tener una experiencia que le permita valorar la diversidad, el pensamiento crítico, la protección de las verdades fundamentadas”.

Con base en ello, se recalcó la oportunidad que tienen las universidades para enfrentar la crisis, ya que, en palabras del rector de la UNAD, “la educación tiene que ser el líder de la transformación de ella misma; la educación debe aprender a sembrar para las nuevas generaciones”.

En función de lo planteado, el padre Castilla insistió en el término de flexibilidad académica, en donde las aulas virtuales pueden llegar a articular una educación vista como un solo sistema en todos los niveles educativos: “un nuevo ecosistema de aprendizaje que tiene que ver con que sea relevante, interdisciplinario y multidisciplinario”, concluyó.