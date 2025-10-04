Autoridades alistan plan éxodo por semana de receso escolar

Cúcuta

Las autoridades viales en Norte de Santander alistan in gran dispositivo de seguridad para responder a la demanda de viajeros que se movilizaran por las vías de la región con ocasión de la semana de receso escolar.

La policía de carreteras en esta zona del país ha diseñado una estrategia de control en cinco puntos de las vías nacionales para acompañar la seguridad vial.

Por este motivo la labor comenzará en la terminal terrestre y aérea para permitir que las salidas de viajeros se den en completa normalidad.

“Tenemos más de doscientas unidades al servicio de la ciudadanía y ellos serán los responsables de estar al frente de la seguridad vial en todos los puntos donde se requiera el acompañamiento” dijo una de las unidades.

Así mismo, llamaron la atención de los conductores para que cumplan con las normas de tránsito y acaten las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo, emergencia u accidentes.