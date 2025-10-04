Asesinan a joven mecánico en el barrio Kennedy de Bucaramanga

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró en la capital santandereana. Un joven de 25 años, identificado como Andrés David Daniel Hurtado, fue atacado con arma de fuego en el barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

¿Cómo fueron los hechos?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en el parque del sector en compañía de varias personas. Testigos indicaron que dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y el parrillero descendió del vehículo, disparando en repetidas ocasiones contra Hurtado.

El joven fue trasladado de inmediato al Hospital Local del Norte, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido al Hospital Universitario de Santander. Allí, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.

Según el informe preliminar, la víctima presentaba dos impactos de bala en la región occipital. Las autoridades investigan el crimen, que según hipótesis estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas.

En el lugar hicieron presencia unidades del CTI de la Fiscalía y de la SIJIN, quienes adelantaron la inspección técnica al cadáver, la recolección de testimonios y la verificación de cámaras de seguridad para dar con los responsables.