A juicio alias ‘El Veneco’, conductor de los sicarios que asesinaron a Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, uno de los presuntos implicados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

El presunto criminal también conocido con el alias de ‘El Veneco’ será acusado por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Carlos Eduardo Mora González, quien se entregó voluntariamente ante las autoridades el pasado 12 de junio e inmediatamente fue capturado, es el conductor de un vehículo tipo Chevrolet Spark Gris donde se movilizaron los sicarios.

“Se le atribuye haber conducido y puesto a disposición un vehículo utilizado previamente para reconocer el lugar en el que se perpetró el crimen, trasladar a otros involucrados en el atentado y entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima”, señala el ente.

Por esta posible participación en el plan criminal le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos.

La audiencia de formulación de acusación se realizará en la fecha que fije el juez penal de conocimiento al que le corresponda por reparto el caso.