30 años del Mundial de Ciclismo de Duitama, Boyacá se prepara para el Gran Fondo “Héroes del Pedal”

Duitama

En conmemoración de los 30 años del histórico Mundial de Ciclismo de 1995, que se realizó en Duitama, Boyacá se alista para vivir una gran fiesta del deporte con el Gran Fondo “Héroes del Pedal”, un evento que reunirá a grandes figuras del ciclismo nacional e internacional.

Entre los invitados especiales estará Abraham Olano, campeón mundial en aquella edición que marcó un antes y un después en la historia del ciclismo colombiano y mundial.

El exciclista profesional Abelardo Rondón, uno de los organizadores del evento, destacó la importancia de esta conmemoración:

“Ha sido un trabajo muy arduo, pero creemos que es un evento que vale la pena realizar y celebrar. Duitama 1995 fue uno de los mundiales más importantes del ciclismo a nivel mundial, y rendir homenaje a quienes hicieron parte de esa historia es muy significativo para nosotros”, afirmó Rondón en diálogo con Caracol Radio.

El exgregario de grandes figuras como Miguel Induráin y Lucho Herrera señaló que el Gran Fondo busca no solo revivir la memoria del Mundial, sino también apoyar el desarrollo del ciclismo boyacense.

“Este es el único Gran Fondo del país que entrega recursos directamente a la Liga de Ciclismo de Boyacá y a los clubes locales. Queremos que el legado del Mundial también se traduzca en oportunidades para las nuevas generaciones”, explicó.

El evento contará con la participación de reconocidos ciclistas de la época, como Oliverio Rincón, Félix Cárdenas, Víctor Becerra e Israel Ochoa, además de aficionados que recorrerán las rutas emblemáticas de aquel mundial que sigue siendo considerado “el mejor de la historia” por expertos del ciclismo internacional.

Rondón aseguró que Abraham Olano confirmó su asistencia gracias a la gestión de la Embajada de España y la Federación Española de Ciclismo.

“Cuando le contamos el motivo de la invitación, aceptó de inmediato. Nos dijo que este será el único evento conmemorativo de los 30 años del Mundial de Duitama, y eso nos llena de orgullo”, agregó el exciclista boyacense.

El Gran Fondo “Héroes del Pedal” se desarrollará en Duitama y Paipa, con recorridos recreativos y competitivos que evocarán los escenarios donde hace tres décadas el mundo del ciclismo se rindió ante la calidez y la pasión del público boyacense.