115 uniformados de mandos de nivel ejecutivo ascendieron en la Policía de Bolívar

Cartagena

En el Centro de Convenciones de Cartagena se llevó a cabo la ceremonia de Ascensos de un personal de Mandos de Nivel Ejecutivo 2025.

Como semillas que germinan en tierra fértil, los ascensos en la Policía de Bolívar florecen, impulsando el crecimiento y la renovación de la institución.

En ese sentido, la Policía Nacional en Bolívar ascendieron 115 uniformados, de los cuales 71 fueron Subintendentes, 34 Intendentes y 10 Intendentes Jefes, dejando huella de esfuerzo, entrega y amor por el país.

Cada ascenso representa años de sacrificios, jornadas largas y una promesa firme de proteger a los colombianos. Hoy no solo ascendieron nuestros policías… también ascendieron sus familias.

Cada nuevo grado representa años de esfuerzo, sacrificio y amor por esta vocación. Detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña, apoya y cree en el sueño de servir a Colombia. La ceremonia fue un reconocimiento al arduo trabajo y la dedicación de estos hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas por la seguridad de la ciudadanía.

El evento contó con la presencia de autoridades civiles y militares, quienes destacaron la importancia del compromiso de la Policía Nacional con la construcción de un país más seguro y en paz.

“El ascenso de estos 115 uniformados es un motivo de orgullo para toda la institución y un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas propuestas”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía Bolívar. “Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de Bolívar”.

“Para nosotros, es un orgullo verlos crecer, seguir cumpliendo su misión y portar con honor los nuevos insignias que reflejan su compromiso con la patria”, agregó el alto oficial.