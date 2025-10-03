Universidad de Cartagena descubrió presunta red de falsos médicos durante prueba de admisión

Cartagena

Un grave hecho de presunta corrupción fue detectado por la Universidad de Cartagena, durante la prueba de admisión realizada en la sede Piedra de Bolívar, para acceder a 14 especialidades médico-quirúrgica realizadas en la sede Piedra de Bolívar, con el fin de acceder a 59 cupos entre 1833 inscritos.

Caracol Radio conoció en exclusiva que el personal de seguridad dispuesto por el alma mater para vigilar los exámenes, encontró que más de 15 personas, al parecer, ingresaron con teléfonos celulares (prohibidos) para tomarle fotografías a los exámenes y enviarlos a una “central” donde entregarían las respuestas.

El tema mereció la intervención de unidades adscritas a la policía metropolitana, mientras que Unicartagena a través de su oficina jurídica, presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación. El caso tendría relación con una pregunta red dedicada a la elaboración de este tipo de pruebas en la región Caribe.