UniCartagena denunció ante Fiscalía presunto fraude en examen de admisión a especialidades médicas

La Universidad de Cartagena rechazó de manera categórica los hechos delictivos detectados en el marco del examen de admisión a las especialidades médico-quirúrgicas realizado este 3 de octubre, en la sede Piedra de Bolívar, donde personal de seguridad descubrió a más de quince personas que, al parecer, ingresaron teléfonos celulares de manera clandestina para fotografiar las pruebas y enviarlas a una red externa que suministraba respuestas en tiempo real a algunos aspirantes.

El rector Willian Malkún expresó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética académica. “Estos lamentables sucesos atentan contra los principios que guían nuestra misión institucional, la confianza de la sociedad en la educación superior pública y el esfuerzo honesto de cientos de médicos que participaron en el proceso de selección”, aseguró.

Ante estos hechos, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se contó con la intervención de la Policía Metropolitana de Cartagena para restablecer el orden y garantizar el normal desarrollo del examen.

A través de la Oficina Jurídica, la Universidad interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, para que se adelante una investigación penal exhaustiva y se identifique a los responsables.

“La Universidad de Cartagena reitera a la comunidad universitaria que no permitirá que prácticas fraudulentas vulneren la integridad de sus procesos ni que manchen el nombre de una institución con casi dos siglos de historia al servicio de la región y del país”, expresó Malkún. Como rector manifestó que no permitirá que redes criminales, dedicadas a vulnerar la transparencia de los procesos académicos en la región Caribe, afecten la reputación de la universidad ni deshonren el esfuerzo de los aspirantes que participaron con honestidad.