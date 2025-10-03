Refuerzan seguridad para el primer preludio en barrio Canapote, en Cartagena: habrá 150 policías

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, en articulación con la Policía Metropolitana y la Armada Nacional, desplegará un completo dispositivo de seguridad y prevención para garantizar el buen desarrollo del primer preludio de las Fiestas de Independencia que se llevará a cabo en la localidad 1, en el barrio Canapote.

El plan contempla la presencia de 150 uniformados de la Policía Metropolitana, quienes estarán distribuidos estratégicamente en diferentes puntos del sector para prevenir hechos delictivos y salvaguardar la integridad de actores festivos, reinas, cartageneros y visitantes. A ellos se suman 70 brigadistas de la secretaría del interior, encargados de acompañar las actividades comunitarias, atender emergencias y promover la sana convivencia durante la jornada festiva.

La estrategia incluye, además, el apoyo de 162 agentes de tránsito, responsables de regular la movilidad, prevenir el desorden vehicular y garantizar un flujo seguro en las vías de acceso al barrio. Esta acción busca evitar congestiones y riesgos para las caravanas y desfiles que hacen parte de la celebración.

De igual forma, 60 oficiales y suboficiales de Guardacostas de la Armada Nacional reforzarán la seguridad en la zona marítima y costera, ampliando la cobertura del dispositivo y previniendo incidentes en los cuerpos de agua cercanos. Con estas medidas, la Administración Distrital ratifica su compromiso de promover unas fiestas incluyentes, seguras y enmarcadas en la tradición cultural que identifica a Cartagena, una ¡Fiesta que nos une!