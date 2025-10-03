Reforma Laboral en Colombia: Así será la inclusión de personas con discapacidad en el sector privado (Getty Images)

En Colombia, se estima que más de 3 millones de personas tienen alguna discapacidad y de esa población, se estima que el 55 % son personas en edad laborar. Sin embargo, la tasa de desempleo de la población de personas con discapacidad oscila entre un 75 % y un 80 %

Debido a los grandes retos que enfrenta esta población para conseguir trabajo, el Gobierno nacional planteó en la Reforma Laboral nuevas reglas que deben cumplir las empresas en su contratación. Para hablar de este tema, Alejandra Arenas, directora ejecutiva de Best Buddies, habló con Alfonso Ospina para explicar los cambios a los que se debe acoger el sector privado.

Cabe señalar que Best Buddies es una organización dedicada a la promoción de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Desde su labor, han trabajado para hacer pedagogía y acompañamiento, tanto a empresas como a los candidatos a estos trabajos.

¿Cómo funcionarán las nuevas cuotas de inclusión para personas con discapacidad?

Según explica Arenas, en Colombia se viene haciendo unos intentos normativos para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado. “Hace 5 años se estableció una cuota para el sector público, de manera que las entidades del Estado deberían contratar a población con discapacidad”.

Sin embargo, según la directora, todavía faltaba mucho camino por recorrer en temas de inclusión. Por esta razón, la ley 2456 estableció una cuota para el sector privado.

“En el artículo 15 se señala que las empresas de cierto tamaño y puntualmente a partir de 100 empleados en adelante y hasta los primeros 500 empleados, deben contratar a dos personas por cada tramo de 100″, explicó.

Según indicó Arenas, lo anterior quiere decir que una empresa con 500 empleados, debe contratar 10 personas con discapacidad y, de ahí en adelante, por tramos de cada 100, una persona adicional. Eso quiere decir que una empresa con 600 trabajadores debe contratar a 11.

¿Cómo aporta Best Buddies a la inclusión laboral?

Best Buddies tiene actualmente una gran alianza con la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, con quien se lleva ya preparando un ABC de la reforma, tanto para las empresas como para los candidatos que se postulen a esas ofertas laborales que se abran.

“Es un documento que se ha convertido en una guía práctica para las empresas, que les permite entender un poco mejor de qué manera funciona la cuota, qué características debe tener esa población con discapacidad, pues debe estar certificada”, explica Arenas.

Para esa certificación, se deben cumplir con unos requisitos de ley. Además, se hace un análisis normativo y una compilación de temas jurisprudenciales sobre pronunciamientos que están relacionados con la inclusión laboral.

“Entonces, nos venimos preparando para darles un apoyo y acompañar a las compañías, como lo hemos hecho todos estos años, pero sobre todo actualizándolos en este asunto de la reforma laboral”, añadió Alejandra.

Para las personas interesadas en este ABC, lo pueden encontrar en la página web de la organización: https://www.bestbuddies.org.co/. Para recibir información del trabajo de ellos, pueden seguirlos en las redes sociales