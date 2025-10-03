Poli Lectura: sembrando sueños con la Policía Comunitaria en Magangué

Cartagena

En el barrio Pastrana, donde la vitalidad infantil colorea cada rincón, una luminosa promesa germina en las almas jóvenes gracias a “Poli Lectura”. Policías Comunitarios, transformados en heraldos de las letras, cultivan ilusiones y cosechan un porvenir radiante para los niños y niñas de Magangué.

Cada tarde, en el parque del barrio, los uniformes se mezclan con risas y páginas de cuentos. Los policías, con una paciencia infinita, leen en voz alta, transportando a los niños a mundos mágicos y llenos de aventuras. Sus voces, antes asociadas con la ley y el orden, ahora son sinónimo de imaginación y conocimiento.

En las escuelas y centros comunitarios, los “Clubes de Lectura Policial” se han convertido en un refugio para los amantes de los libros. Los policías, convertidos en guías y compañeros de lectura, fomentan el debate, la reflexión y el amor por las letras.

La campaña de donación de libros ha sido un éxito rotundo, gracias a la generosidad de la comunidad y al compromiso de la Policía Nacional de Colombia. Cientos de libros han sido donados a escuelas y bibliotecas, abriendo un mundo de posibilidades para los niños de Magangué.

“Poli Lectura” es mucho más que una iniciativa de lectura; es un acto de amor y compromiso con el futuro de Bolívar. Es la prueba de que, con un poco de esfuerzo y dedicación, podemos transformar vidas y construir un mundo mejor para nuestros niños.

“En la Policía Nacional, estamos convencidos de que la educación es la base para construir una sociedad más justa y equitativa”, afirma el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar. “A través de ‘Poli Lectura’, nuestros policías comunitarios están sembrando semillas de conocimiento y esperanza en los corazones de los niños de Magangué, inspirándolos a soñar en grande y a construir un futuro mejor para ellos y para nuestro país”.

La invitación es que los padres de familia no se abstengan con solo poner a hacer las tareas a los niños, sino que también los incentiven a leerse, por lo menos, un libro al mes, esto le abrirá puertas no solo en la parte educativa, sino también, en el desarrollo personal y laboral de sus hijos.