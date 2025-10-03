Palermo actualiza más de 6.000 predios para fortalecer recaudo y desarrollo territorial

Neiva

Desde hace un año, la administración municipal de Palermo viene trabajando en la posibilidad de un convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el fin de garantizar justicia y equidad en el ordenamiento territorial. Más de 6.000 predios permanecen desactualizados desde 2009, cuando eran potreros, pero que hoy corresponden a viviendas, conjuntos residenciales, barrios y parques industriales.

La falta de actualización ha impedido que estos predios aporten al municipio a través de impuestos, aunque sus habitantes reclaman constantemente la prestación de servicios como alumbrado público, mantenimiento de vías, acueducto y seguridad. Con el nuevo convenio, la administración busca que los propietarios cumplan con su obligación constitucional de tributar, fortaleciendo así las finanzas locales.

Para el alcalde, Kleyver Oviedo, expreso que “se avanza en la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), que está siendo ajustado para generar confianza en los inversionistas. También se trabaja en la reforma del Estatuto Tributario, con el objetivo de reducir impuestos y atraer capital, especialmente hacia la ribera del río Magdalena, una zona con gran potencial de desarrollo económico y logístico”.

El convenio con el IGAC representa una inversión cercana a los mil millones de pesos. Aunque algunos consideran que los resultados no se verán de inmediato, la Alcaldía asegura que este esfuerzo es clave para garantizar la sostenibilidad financiera de Palermo a futuro.