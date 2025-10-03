Mil estudiantes de Barú en Cartagena ya cuentan con nuevo comedor escolar

Cartagena

En una fiesta adornada con música folclórica y la sonrisa de centenares de niños y jóvenes, la Alcaldía de Cartagena, por medio de la Secretaría de Educación, dio apertura a un nuevo comedor escolar, el número 52 en este año, en el colegio Técnico Distrital Luis Felipe Cabrera, en el corregimiento de Barú. De esta, forma, conforme con la visión del Gobierno distrital, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, se consolida un nuevo logro que dignifica la educación no solo en el casco urbano, sino también en la zona rural e insular.

Este comedor atenderá con almuerzos a mil estudiantes desde primera infancia, primaria y media de este plantel educativo, convirtiéndose en uno de los de mayor impacto social en la ciudad.

El secretario de Educación distrital, Alberto Martínez Monterrosa informó que ya son más de 30 mil los estudiantes de Cartagena que reciben comida servida en sitio. “Estamos atendiéndolos con enfoque diferencial, porque queremos llegar a las comunidades con las comidas a las que ellos están habituados a ingerir, aquellos que aportan los nutrientes necesarios para continuar con una buena dinámica escolar y evitar la deserción”, enfatizó.

Por su parte, Oriana Pacheco, estudiante de undécimo grado del colegio, se mostró complacida con este nuevo espacio. “Estoy feliz porque este comedor nos beneficia; ya no tenemos que preocuparnos por la alimentación si al llegar a casa no tenemos almuerzo o si nuestros padres no tienen dinero”, dijo.

El comedor escolar del colegio Técnico Distrital Luis Felipe Cabrera fue posible gracias al apoyo de aliados como Ecopetrol, la Fundación Fe y Alegría y el operador del PAE.

Melkis Morales, rector del plantel, señaló que la apertura del comedor significa mejores oportunidades y la permanencia de los niños en el aula de clase. “Creemos que generando posibilidades podemos vincular a más estudiantes, que no tengan excusas para asistir a clases”, recalcó.

La secretaría de Educación informó que continuará con el proceso de apertura de nuevos comedores en todos los rincones de la ciudad, para cumplir la meta propuesta de llevar un plato de comida de calidad, servida en todas las instituciones educativas de la ciudad.