“La educación superior necesita transformarse a sí misma”: Jaime A. Leal

Para los asistentes de la octava edición de El Futuro de la Educación, presentado por Prisa Media, la universidad debe fortalecer su conexión con el mundo laboral. Para ello, el rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal, propone tener en cuenta el territorio y el contexto, además de la sociedad y el sector productivo a la hora de desarrollar planes de enseñanza.

A su juicio, las universidades deben asumir el liderazgo en su propia reestructuración, priorizando el acceso a la educación, la conexión con el entorno global y la motivación de la juventud para que la educación superior tenga un significado y un sentido.

A continuación puede ver la entrevista: