José Luis Bohórquez: «No voy a vender el alma al diablo para ganar votos»

José Luis Bohórquez, exalcalde de Duitama y candidato número uno en la consulta interna del Pacto Histórico en Boyacá, aseguró que este 26 de octubre los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir de manera directa quiénes integrarán las listas al Senado y la Cámara. «...Es una consulta abierta, cualquier persona en cualquier municipio de Boyacá puede ir a definir quiénes quieren que sean sus candidatos. Aquí no es una rosca ni un apellido político, es la gente de carne y hueso la que decide el orden de la lista...», afirmó en diálogo con Caracol Radio.

El dirigente boyacense insistió en que su campaña se ha caracterizado por la transparencia y la ausencia de prácticas clientelistas. «...Me ha tocado más duro, porque yo no gasto canastas de cerveza ni compro votos con lechona o tamales. Yo prefiero que la gente escuche mis ideas y no voy a vender el alma al diablo para complacer a quienes creen que así se hace política. Este es un país que a veces es hipócrita: pedimos que no haya corrupción, pero buscamos ventajas por debajo de la mesa...», cuestionó Bohórquez.

En cuanto a sus propuestas legislativas, explicó que su principal bandera es la creación de una pensión campesina. «...¿Cómo es posible que los campesinos nos den la comida y no tengan un ingreso mínimo en su vejez? Queremos revivir la propuesta de un fondo pensional financiado con un porcentaje del IVA a los alimentos procesados, para garantizarles un retiro digno. Además, es urgente ponerle un tatequieto a las corporaciones autónomas regionales, que hoy funcionan como contrataderos políticos y no como entidades de compensación ambiental...», subrayó.

Finalmente, Bohórquez invitó a los boyacenses a acudir a las urnas el próximo 26 de octubre. «...Yo no vengo de una familia política, vengo del campo, de sembrar tomates, de luchar como cualquier ciudadano. No hago campaña para dividir, sino para unir al progresismo y trabajar por Boyacá con propuestas reales. Este domingo no habrá fotos en el tarjetón, solo nombre y número, y a mí la vida me dio el número uno. Los invito a salir a votar con conciencia y esperanza...», concluyó.