Inventor del corazón artificial y médica de la UPTC abren la JIE 2025 en Tunja

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, inauguró la XXXIX Jornada Internacional de Investigación y Extensión (JIE 2025) con la participación de dos conferencistas de talla mundial: el mexicano Emilio Sacristán Rock, inventor del corazón artificial, y la médica upetecista Maira Alejandra León Solarte, recientemente galardonada con el premio Rising Star por la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA). El evento, que se extenderá hasta el 4 de octubre, reúne a expertos de 13 países invitados por las diferentes facultades de la institución.

Sacristán Rock presentó la conferencia «...Retos y Aciertos en Innovación y Transferencia Tecnológica: Casos Reales...», donde compartió su experiencia como fundador de 11 empresas de base tecnológica y director del Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en México. El investigador destacó que «...la riqueza tiene su origen en el nuevo conocimiento, la tecnología, las patentes y la innovación...» e instó a los jóvenes a sacar el conocimiento de la academia para que tenga impacto real en la sociedad.

En su intervención, el científico mostró casos de éxito en innovación, entre ellos el desarrollo del corazón artificial, que requirió la colaboración de 10 instituciones y una década de trabajo antes de ser implantado en el primer paciente. También presentó su más reciente investigación sobre el uso de electroimanes para recuperar la irrigación cerebral después de un infarto o accidente cerebrovascular. «...De 100 proyectos, solo uno llega a concretarse; el 90% puede quedarse en el ‘Valle de la Muerte’, y este es un reto global, no solo latinoamericano...», advirtió.

Por su parte, Maira Alejandra León Solarte, médica familiar y docente de la UPTC, ofreció la conferencia «...Un camino de investigación, aprendizaje y aportes en torno a la salud y la medicina familiar...». La investigadora resaltó que la educación es fundamental para romper ciclos de pobreza y violencia, y compartió su experiencia en proyectos sociales, como el desarrollado en Siachoque, donde se logró reducir en un 85% la reincidencia de violencia intrafamiliar. «...Invito a estudiantes e investigadores a comprometerse con procesos de mentoría y a incidir positivamente en el bienestar social...», expresó.