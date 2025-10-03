Inscripciones abiertas de importante premio que reconoce la labor social de mujeres colombianas

Bucaramanga

El Premio CAFAM este año llevará a cabo su versión número 37, este es un reconocimiento anual a mujeres colombianas que a través de su liderazgo y compromiso social han impactado positivamente sus comunidades. Según Martha Lucía Merchán, líder del galardón, las inscripciones están abiertas para que las mujeres interesadas hagan su inscripción.

“Para nosotros es un gusto contar con la participación de mujeres llenas de vida, de amor y fortaleza. A ustedes nuestros oyentes y a ellas les hacemos una invitación muy especial a postularlas y a celebrar la esencia, el impulso y el poder de todas las mujeres que trabajan por su comunidad en esta nueva versión de nuestro certamen".

Pueden ser candidatas las mujeres mayores de edad, de cualquier condición socioeconómica y según Merchán solo se aceptarán postulaciones de aquellas mujeres que hayan contribuido a mejorar la calidad de vida de alguna comunidad, familias o personas en Colombia. Las inscripciones irán hasta este viernes 7 de noviembre.