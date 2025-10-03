Inicia plan de seguridad vial para la semana de receso escolar

Colombia.

A partir de hoy, los estudiantes de los colegios salen a semana de receso y frente a la alta tasa de siniestros viales el año pasado durante esta misma temporada, desde el Ministerio de Transporte, implementaron algunas estrategias.

La ministra de transporte, María Fernanda Rojas, detalló que, el año pasado, se presentaron unas cifras de siniestralidad que generan alarma y que se espera que las cifras disminuyan.

¿Cómo están las cifras?

En esta misma semana, durante el 2024, 280 personas perdieron la vida en siniestros viales y 1.853 resultaron lesionadas.

Entre las víctimas mortales, 15 menores de edad perdieron la vida producto de estos accidentes en la vía y 117, terminaron heridos.

Zonas del país con mayor tasa de accidentalidad:

Bogotá.

Antioquia.

Valle del Cauca.

Cauca.

Cali.

La ministra Rojas también dijo que se tiene previsto un aumento del 1% en pasajeros nacionales y un 4% en pasajeros internacionales.

¿Con qué servicios contarán las vías?

Servicio de grúa.

Ambulancias.

Carro taller.

Nuevos puntos de pago para los peajes.

Desde el Ministerio de Transporte, hicieron un llamado para que el cuidar la vida sea la prioridad en esta semana de receso escolar.