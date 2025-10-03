Incautan cargamento de marihuana que venía desde el Cauca con destino a Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la incautación de 568 kilos de marihuana que eran transportados en una camioneta de alta gama desde el departamento del Cauca con destino a la ciudad de Ibagué.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana, la sustancia fue hallada dentro de una camioneta Mazda CX5, en el centro del municipio de Cajamarca.

“De acuerdo con las primeras informaciones y a la evidencia encontrada dentro del vehículo, el cargamento había salido del departamento del Cauca, y tenía como destino la ciudad de Ibagué, donde se presume iba a ser distribuida a los grupos de delincuencia común organizada que se dedican al expendio en menores cantidades”, dijo el coronel, Mora.

El detenido por el transporte de la marihuana fue identificado como José Manuel Vargas Rincón, de 35 años, residente en el municipio de Padilla, Cauca, quien tiene una condena vigente por el mismo delito de, tráfico o porte de estupefacientes, así como una anotación judicial por fuga de presos.

“Este importante golpe a las estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas, se suma a la incautación hace menos de ocho días, de 140 kilos de marihuana en la vía del corregimiento de Coello Cocora a la ciudad e Ibagué y la reciente ofensiva contra expendedores en diferentes comunas de la capital musical, que dejo 10 personas capturadas” afirmó el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La captura e incautación de la marihuana, se logró cuando se realizó la inspección a un vehículo que se encontraba estacionado en el parque principal de Cajamarca, todo parece indicar, que había detenido la marcha, a esperas de evadir un puesto de control que personal de tránsito y transporte había instalado a la altura del puente vía a Ibagué.

Dato: en lo corrido del año, la Policía Nacional, en la ciudad de Ibagué y los municipios que conforman el área metropolitana, ha logrado la incautación de 879 kilos de sustancias estupefacientes.