Huila entrega más de $4.600 millones en Capital Semilla para 280 emprendedores

Neiva

El Gobierno Departamental del Huila anunció la entrega de más de 4.600 millones de pesos en recursos de Capital Semilla, beneficiando a 280 emprendedores de la región. Esta inversión busca fortalecer iniciativas productivas en distintos sectores de la economía, con montos que van desde los 3 hasta los 18 millones de pesos por beneficiario. La estrategia incluye además asistencia técnica y acompañamiento por seis meses.

Del total de beneficiarios, 103 corresponden a la línea de emprendimiento, cada uno con un Según Jorge Andrés Gechen, del gobierno del Huila, afirmo que “15 millones de pesos cada uno, mientras que 48 tenderos serán respaldados con 3 millones de pesos. A su vez, asociaciones de víctimas del conflicto armado y población vulnerable contarán con recursos de hasta 18 millones de pesos, según lo informó la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo”.

El programa de Capital Semilla es condonable y no reembolsable, lo que representa un alivio económico real para quienes buscan iniciar o consolidar un negocio. Desde la Gobernación se resaltó que este apoyo no solo se limita a la entrega del recurso financiero, sino también al acompañamiento constante para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. “No es solo dar el pescado, es enseñar a pescar”, señalaron las autoridades.

Finalmente, el Gobierno Departamental destacó la inclusión de jóvenes rurales y grupos juveniles, con el propósito de brindarles oportunidades y evitar que abandonen el territorio por falta de apoyo. “Creemos en el talento de los huilenses y en la fuerza transformadora de nuestros jóvenes”, manifestaron. La apuesta apunta a dinamizar la economía popular, fortalecer el turismo, generar empleos y abrir nuevas oportunidades para cientos de familias del Huila.