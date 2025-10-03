Gremios de Caldas manifiestan su respaldo a la Andi y los empresarios

Manizales

El Comité Intergremial de Caldas manifestó su respaldo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, tras los recientes señalamientos en su contra relacionados con supuestos vínculos comerciales con Israel.

El pronunciamiento de los gremios en la región se suma al rechazo expresado por el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien aseguró que es “inaceptable que se intente convertir al empresariado en blanco de protestas por hechos que no le corresponden ni en lo institucional ni en lo ético”.

Libertad de empresa y comercio

Desde el Comité Intergremial advirtieron que la libertad de empresa y el comercio legítimo no deben ser vinculados a un conflicto humanitario y geopolítico como el de Israel y Palestina, pues corresponde al Gobierno Nacional y a los canales diplomáticos liderar esos debates, así lo indicó Marcelo Salazar, directivo del Comité Intergremial de Caldas.

“Rechazamos la estigmatización que se le viene haciendo a los sectores productivos nacionales. No entendemos la razón por el cual se quiera involucrar a los sectores productivos que generan riqueza, generan empleo y calidad de vida en las diferentes regiones del país porque se quiera involucrar en un conflicto geopolítico de las dimensiones que se vive en el Oriente Medio.

Nosotros lo que hacemos, eh repito, es generar riqueza e invitamos a todos los sectores de la sociedad a tener la sensatez y el respeto por las instituciones y por los sectores eh productivos del país", indicó.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los actores sociales a tramitar las diferencias por vías institucionales, evitando la desinformación y los discursos que dividen o generan polarización. Recalcaron que la libertad de empresa es un principio constitucional esencial para garantizar oportunidades y la estabilidad económica del país.