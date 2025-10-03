¡Gran subida! Precio de la carga de café en Colombia para hoy, 3 de octubre, según FNC

Precio de café: imagen de referencia café molido y en granos // Getty Images

En diferentes regiones cafeteras como Caldas, Quindío y Risaralda ya se han establecido diferentes planes a seguir para garantizar tanto la correcta recolección de la cosecha del café del segundo semestre, como la seguridad de la misma, pues se estima que se podrían movilizar cerca de $4 billones de pesos de la economía regional.

Para este fin, se han aliado los Comités de cafeteros de las regiones anteriormente mencionadas con el Ejército Nacional y la Policía, con el objetivo de proteger y asegurar la cosecha que se realizará próximamente.

Este importante momento, también ha significado una gran fuente de empleo, pues se estima que alrededor de 70.000 recolectores harán parte de esta recolecta, tan solo en los municipios de Caldas, Quindío y Risaralda. Esto significa un aumento sustancial en el área laboral, pues, usualmente, en esta región se cuenta con 57.000 caficultores.

El eje cafetero se ha consolidado con el paso del tiempo como el segundo productor de café más grande del país, contando con 117.000 hectáreas de café, capaces de producir cerca de 2 millones de sacos al año.

Le podría interesar: El eje cafetero une esfuerzos para proteger la cosecha cafetera del segundo semestre

Por otro lado, para garantizar la seguridad de todos los involucrados en la cadena productiva del café, la Policía y el Ejército han establecido diferentes planes para lograr dicho objetivo, esto mediante patrullajes rurales, acompañamiento en pagos y transporte de producto como también realizando campañas para prevenir la extorsión dentro de este gremio.

Precio del café en Colombia HOY 3 de octubre

Según la información presentada en el informe diario difundido por la Federación Nacional de Cafeteros, tanto en su página web, como en redes sociales, se evidenció que el precio de este grano tuvo un gran incremento, de $87.000 pesos colombianos.

Con base en esto, para el día de hoy, 3 de octubre, el precio de la carga de 125 kg de café seco, de referencia FR 94, se estableció en $2.973.000 COP, manteniéndose muy cerca de la barrera de los $3.000.000.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino se mantuvo en los $10.000 pesos colombianos por kilogramo.

Lea también: Altas expectativas en el Quindío para la semana de receso escolar

Precio de la carga de café en ciudades de Colombia

Armenia - Carga: 2,973,500 | Kilo: 23,788 | Arroba: 297,350

- 2,973,500 | 23,788 | 297,350 Bogotá - Carga: 2,972,250 | Kilo: 23,778 | Arroba: 297,225

- 2,972,250 | 23,778 | 297,225 Bucaramanga - Carga: 2,971,875 | Kilo: 23,775 | Arroba: 297,188

- 2,971,875 | 23,775 | 297,188 Buga - Carga: 2,974,250 | Kilo: 23,794 | Arroba: 297,425

- 2,974,250 | 23,794 | 297,425 Chinchiná - Carga: 2,973,375 | Kilo: 23,787 | Arroba: 297,338

- 2,973,375 | 23,787 | 297,338 Cúcuta - Carga: 2,971,375 | Kilo: 23,771 | Arroba: 297,138

- 2,971,375 | 23,771 | 297,138 Ibagué - Carga: 2,972,625 | Kilo: 23,781 | Arroba: 297,263

- 2,972,625 | 23,781 | 297,263 Manizales - Carga: 2,973,375 | Kilo: 23,787 | Arroba: 297,338

- 2,973,375 | 23,787 | 297,338 Medellín - Carga: 2,972,625 | Kilo: 23,781 | Arroba: 297,263

- 2,972,625 | 23,781 | 297,263 Neiva - Carga: 2,971,750 | Kilo: 23,774 | Arroba: 297,175

- 2,971,750 | 23,774 | 297,175 Pamplona - Carga: 2,971,500 | Kilo: 23,772 | Arroba: 297,150

- 2,971,500 | 23,772 | 297,150 Pasto - Carga: 2,971,500 | Kilo: 23,772 | Arroba: 297,150

- 2,971,500 | 23,772 | 297,150 Pereira - Carga: 2,973,375 | Kilo: 23,787 | Arroba: 297,338

- 2,973,375 | 23,787 | 297,338 Popayán - Carga: 2,973,625 | Kilo: 23,789 | Arroba: 297,363

- 2,973,625 | 23,789 | 297,363 Santa Marta - Carga: 2,975,125 | Kilo: 23,801 | Arroba: 297,513

- 2,975,125 | 23,801 | 297,513 Valledupar - Carga: 2,972,750 | Kilo: 23,782 | Arroba: 297,275

Otras noticias: El sindicato de docentes en Caldas respalda el paro nacional de 24 horas anunciado por FECODE