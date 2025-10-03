Gobierno Distrital autoriza el Festival Más Contentoso Luis Alfonso en El Campín

La Secretaría Distrital de Gobierno autorizó finalmente la realización del espectáculo público de artes escénicas denominado “El Festival Más Contentoso Luis Alfonso”, programado para el 4 y 5 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

La decisión se tomó después de que la empresa organizadora, Cmn Colombia S.A.S., completara la documentación faltante y subsanara los requisitos exigidos por el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), que habían motivado una negativa inicial.

Condiciones establecidas:

La autorización se expidió bajo lineamientos claros de seguridad y control:

• El aforo máximo será de 26 mil personas.

• El evento deberá cumplir con todas las disposiciones de seguridad exigidas por el Distrito.

• La organización asumirá las responsabilidades legales en caso de incumplimientos.

La Dirección Jurídica recordó que estas medidas buscan proteger el interés general y garantizar el desarrollo seguro de actividades que implican aglomeraciones masivas de público en la ciudad.

De la negativa a la autorización

En un primer momento, mediante la Resolución 1349 de 2025, la Secretaría había negado el permiso al festival argumentando la falta de documentos como la carta de boletería, la autorización del escenario, la póliza completa de responsabilidad civil y los conceptos favorables de entidades distritales.

Con la entrega de la información requerida, la entidad procedió a dar el aval definitivo para la realización del espectáculo en el principal estadio de la capital.