Gobierno departamental espera respuesta del Estado para atender Minga Barí

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander han avanzado en la organización de las mesas de trabajo para abrir la discusión y escuchar las peticiones de la comunidad indígena Motilón Barí que protesta en el centro de Cúcuta.

El gobernador (e) de Norte de Santander George Quintero dijo a Caracol Radio que “desde la administración departamental existe toda la voluntad de contribuir en el diálogo pero se necesita el acompañamiento del gobierno central ante las peticiones por las que han llegado hasta acá”.

“No se puede desconocer que esta población ha venido llamando la atención sobre los problemas que los han venido aquejando y que no han logrado obtener una respuesta. Sus derechos, la vulnerabilidad ante el conflicto y la lucha por sus territorios” precisó el funcionario.

Indicó que frente a la ausencia del gobierno nacional se espera que los mensajes que se han enviado puedan ser escuchados para dar respuesta a los delegados que integran las mesas de trabajo para ese fin.

Finalmente indicó que después de cinco días de manifestaciones en la ciudad se sigue esperando una señal desde la Presidencia que permita dar respuesta a la reclamación que hace la minga.