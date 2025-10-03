Gaza, protestas y ANDI, ¿por qué el genocidio se convirtió en un tema de política interna?

En Hora20 el análisis a la guerra en Gaza, un tema que se ha convertido en asunto de tensiones internas en la política colombiana, de manifestaciones y marchas en las que un gremio queda en medio de las tensiones. El debate sobre lo que esto significa para el país y lo que viene por cuenta de las decisiones diplomáticas del presidente Petro. Después, una mesa que se reanuda, la de los exparamilitares, las amenazas de verdad y su papel como gestores de paz.

Lo que dicen los panelistas

Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que en general movimiento de apoyo a Gaza escala en la media en que es difícil posicionar la idea de genocidio, “recién empezó conflicto no era genocidio, era una guerra y se hablaba legítima defensa, pero hoy es la ciudadanía, la movilización y hay todo este performance, que de otra manera no hubiera ocurrido”. Resaltó que hay un movimiento social independiente a Petro y que hay protestas sin necesidad de que sean llamadas por el Ejecutivo, “otra cosa es que él utilice el tema de Gaza para tapar todo”. En esa medida, detalló que el Gobierno hace performance al mejor estilo de Petro, “la mayoría de la gente que sale a protestar le pide al gobierno que intervenga, pero el gobierno colombiano no puede intervenir más, lo que hacen en todo el mundo contra empresas es boicot comercial con empresas israelíes, por esa vía es probable que este gente a favor de Gaza ubica la ANDI en el empresariado y ahí el gobierno se monta en esa ola y presiona la agenda doméstica”.

Lucas Pombo, periodista y consultor, planteó que las movilizaciones y el vandalismo que se está viendo es el resultado de la actitud del presidente que busca una bandera para movilizar y que en el tema de Gaza la encontró, “lo intentó con el tema de consulta, no cuajó, con constituyente tampoco, antagonizando al congreso y no cuajó y ahora encontró una bandera que da resultados y moviliza bases, pero no basta con denunciar el genocidio en Gaza”. En ese sentido, dijo que el Presidente logra traer el tema de Gaza a la agenda colombiana y ahora mueve a la gente hacia las calles.

“El Presidente juega con candela por lo que pasaba con Bruce, pero en ultimas 48 horas le dijo a Paloma Valencia que era cómplice de falsos positivas y hoy en el momento en el que debe calmar ánimos y evitando situación grave, acusa de sedición a Vicky Dávila y le dice que la acusará penalmente. Esta chispa de manifestaciones puede explotar en distintos ámbitos, puede explotarle al Centro Democrático por el señalamiento a Paloma, a Vicky, a bruce por los señalamientos en su contra; es un presidente comprometido hace unos meses y firmó un compromiso de desescalar el lenguaje y en momento de más combustión el presidente escala lenguaje contra sectores”.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, planteó que por un lado están las protestas legítimas en un tema en el que el mundo está de acuerdo y es el genocidio, “pero otra cosa es la instrumentalización de un gobierno en campaña y proceso electoral. El enemigo ya no es el gobierno, hace rato que Petro busca un enemigo y hace rato que hace esta asociación de empresarios y ricos y que no es necesariamente cierta. El Presidente hace una asociación en la que relaciona ANDI, igual empresario, igual rico, igual enemigo; esa es una asociación peligrosa, dañina y maligna”. Manifestó que estas cadenas causales traídas de cabellos no tienen sentido, “pero al gobierno en elecciones quiere un enemigo contra el que darse en el ring, le sirve la situación y lo va a permitir y no debería”.

Para Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, columnista y abogado, los ataques están siendo dirigidos contra la ANDI, una entidad que no tiene nada que ver con el tema de Gaza, “es un tema en el que el Presidente de forma peligrosa ha convertido este asunto en un debate interno y lo trae para esconder el fracaso del Gobierno. El Gobierno tiene una política exterior activista, pero nadie lo recoge en lo internacional, rompe relaciones, rompe acuerdos comerciales y reconoce causa palestina, pero Gaza es bandera interna que rompe con todos. A diferencia de otros países donde hay protestas, son en embajadas, pero acá es frente a la ANDI porque el presidente quiere conflicto con los empresarios”. Manifestó que ante esos señalamientos, la vida del presidente de la ANDI, Bruce MacMaster corre peligro, “él ha sido de los que más ha generado oposición seria, mesurada buscando cuerdos, pero a Petro no le gusta e igual con Uribe con mensajes de odio pone a sus seguidores como blanco de ataque”.

Guillermo Rivera, exministro del Interior, exembajador y exrepresentante a la Cámara, comentó que es peligroso afirmar que el Gobierno se enfoca en otros temas ajenos a lo sucedido en el Catatumbo, “es positivo que haya una respuesta global contra los delitos de lesa humanidad, que no se pronunciara el Gobierno sería negativo”. Comentó que el Gobierno debería condenar los desmanes y expresiones de agresión que se han hecho contra las instalaciones de la ANDI; está en mora de decir que toca respetar a los directivos de la ANDI, no puede guardar silencio frente a los atentados contra la integridad".