🔴EN VIVO | Deportivo Cali vs. Libertad: por el debut en la Copa Libertadores Femenina

<b>Deportivo Cali, </b>las actuales Bicampeonas del fútbol femenino<b>, debutarán en esta edición de la Copa Libertadores Femenina ante Libertad,</b> equipo paraguayo. El compromiso se jugará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Buenos Aires, correspondiente a la primera fecha del grupo D.El equipo colombiano <b>llega con la ilusión de poder consolidarse a nivel internacional, </b>tras lo realizado en el torneo local. Las caleñas han participado en tres ediciones anteriores, juegan una fase de grupos excelente, pero quedan eliminadas en los cuartos de final, en esta oportunidad esperan superar lo realizado.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/03/tabla-de-posiciones-libertadores-femenina-asi-queda-santa-fe-tras-golear-7-0-a-always-ready/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/03/tabla-de-posiciones-libertadores-femenina-asi-queda-santa-fe-tras-golear-7-0-a-always-ready/"><b>Tabla de posiciones Libertadores Femenina: así queda Santa Fe tras golear 7-0 a Always Ready</b></a>El debut ante las paraguayas es fundamental, para tener un inicio sólido en la competición que les permita soñar con buenos resultados. El grupo D lo completan,<b> Nacional </b>de Uruguay y <b>Universidad de Chile, </b>con los que enfrentara en las siguientes jornadas.