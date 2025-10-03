El Pulso del Fútbol, 3 de octubre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos frente a México y Canadá.
¿Cuántos fijos hay para el Mundial?
44:08
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos ante México y Canadá. César dijo: “Salió la convocatoria y la gran sorpresa fue Kevin Serna, que llega por primera vez al equipo nacional. Regresan Santos Borré, “Cucho” Hernández, Johan Carbonero y Álvaro Montero”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que de los que volvieron solo va el “Cucho” al Mundial. Además, hay algunos que no fueron convocados que van al mundial. En el lateral izquierdo todo está abierto, cualquiera puede ser”.
