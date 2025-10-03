Bogotá

Distrito pidió a la Fiscalía avanzar en la judicialización de los responsables de vandalismo

La Alcaldía de Bogotá convocó a un consejo de seguridad para evaluar las medidas.

Distrito pidió a la Fiscalía avanzar en la judicialización de los responsables de vandalismo

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

Tres jornadas de manifestaciones pro Palestina se han llevado a cabo en la capital del país. Al comienzo las protestas se desarrollan de manera pacífica, pero luego algunos encapuchados vandalizan los comercios, los conjuntos residenciales, la sede de la ANDI y hasta un CAI. Esto ha provocado alteraciones al orden público y la intervención de la UNDMO.

Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocó a un consejo de seguridad a la Policía, la Fiscalía, la Brigada 13 del Ejército Nacional y algunos miembros del gabinete para revisar los hechos que han ocurrido y las medidas que se han implementado en las protestas.

“Hay una conexidad entre los hechos ocurridos y cómo el llamamiento de algunos actores a estigmatizar y atacar algunas organizaciones de la sociedad civil en acciones violentas y despectivas”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo sobre las protestas en Bogotá, Medellín y Cali.

Para el funcionario, algunos individuos utilizan el derecho a la protesta para generar violencia, por lo que reordenarán los equipos de seguridad en la ciudad para “neutralizar estas actuaciones”.

Restrepo pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en las investigaciones para judicializar a los responsables de vandalizar y estigmatizar a un grupo poblacional, en este caso la Andi.

“Le pedimos a los ciudadanos que cuando identifiquen algún individuo que esté convocando al ejercicio de la violencia y de la estigmatización, ponga la denuncia. Estigmatizar un grupo de ciudadanos es un delito”, señaló el secretario.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad