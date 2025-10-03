Distrito pidió a la Fiscalía avanzar en la judicialización de los responsables de vandalismo

Bogotá D.C

Tres jornadas de manifestaciones pro Palestina se han llevado a cabo en la capital del país. Al comienzo las protestas se desarrollan de manera pacífica, pero luego algunos encapuchados vandalizan los comercios, los conjuntos residenciales, la sede de la ANDI y hasta un CAI. Esto ha provocado alteraciones al orden público y la intervención de la UNDMO.

Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocó a un consejo de seguridad a la Policía, la Fiscalía, la Brigada 13 del Ejército Nacional y algunos miembros del gabinete para revisar los hechos que han ocurrido y las medidas que se han implementado en las protestas.

“Hay una conexidad entre los hechos ocurridos y cómo el llamamiento de algunos actores a estigmatizar y atacar algunas organizaciones de la sociedad civil en acciones violentas y despectivas”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo sobre las protestas en Bogotá, Medellín y Cali.

Para el funcionario, algunos individuos utilizan el derecho a la protesta para generar violencia, por lo que reordenarán los equipos de seguridad en la ciudad para “neutralizar estas actuaciones”.

Restrepo pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en las investigaciones para judicializar a los responsables de vandalizar y estigmatizar a un grupo poblacional, en este caso la Andi.

“Le pedimos a los ciudadanos que cuando identifiquen algún individuo que esté convocando al ejercicio de la violencia y de la estigmatización, ponga la denuncia. Estigmatizar un grupo de ciudadanos es un delito”, señaló el secretario.