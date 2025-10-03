Desde la cámara de las confecciones en Santander alzan la voz por gestión de la gerente de Neomundo. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

Para la mañana de este viernes fue citada la junta de Neomundo para revisar la gestión de Tatiana Pardo como gerente del centro de eventos y aunque desde el Comité de Gremios pidieron al gobernador de Santander que la mantuviera en el cargo, desde la Cámara Colombiana de las Confecciones tienen reparos sobre las actuaciones de la gerente.

Franky Guevara, presidente ejecutivo en el capítulo Santander, manifestó que desde el 2023 el gremio ha venido teniendo dificultades en la realización de sus actividades mientras ha estado como gerente del centro de convenciones, Tatiana Pardo, advirtiendo que obedecerían a consideraciones políticas y no técnicas.

A través de un comunicado, señalaron que en el 2024 fue imposible obtener un espacio en Neomundo para realizar el evento EIMI - MODA FEST COLOMBIA por lo que se debió recurrir a escenarios externos.

Además, aseguran que para este año se intentó nuevamente tener un espacio en Neomundo para la realización de esta feria de moda infantil, sin embargo, “hubo trato poco respetuoso hacia nuestro equipo organizador, cobros elevados y no justificados, que no se aplican de la misma manera a otros eventos”.

Agregan que consideran que se debe hacer el recambio en la gerencia con el fin de seguir buscando el desarrollo económico de Santander.