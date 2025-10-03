Demandan licencia ambiental de proyecto de explotación de carbón en La Paz, Santander

Bucaramanga

El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de medidas cautelares contra la licencia ambiental otorgada a la empresa Zurich International Trading para la explotación de carbón en el municipio de La Paz. Avendaño dice que con la acción judicial busca frenar este proyecto que afectaría la comunidad.

“Es un proceso de licenciamiento ambiental y un título minero que otorgaron desde el año 2004, nosotros nos pusimos a hacer el estudio de la licencia ambiental en la CAS, encontramos que la persona que solicitó la licencia, que era el dueño de la mayoría del título en el momento en el que se solicitó la licencia, es la primera persona condenada en Colombia por minería ilegal en los cerros orientales en zonas protegidas en Bogotá“, agregó el representante a la Cámara.

El congresista también cuestionó a los protagonistas del proceso. Principalmemte a Ricardo Vanegas, uno de los dueños del título minero condenado por minería ilegal y construcción en zona protegida en Bogotá

Además, Avendaño señala que estudiaron la licencia e identificaron una anomalía: “Entonces nos pusimos a estudiar la licencia y nos dimos cuenta de algo elemental y es que hicieron todo el proceso con una norma que está derogada”.

La polémica crece porque el proyecto minero amenaza el abastecimiento de agua para comunidades de la región.