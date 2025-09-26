FNA realiza Feria de Vivienda en Cartagena: hay financiación de hasta el 90% del valor del inmueble

Cartagena

Desde este viernes hasta el 28 de septiembre el Fondo Nacional del Ahorro realiza en Cartagena su Feria de Vivienda más importante, la cual reúne en un solo lugar a todos los actores que hacen posible adquirir vivienda.

FNA por Colombia, feria de vivienda es una iniciativa desarrollada para que todos los colombianos puedan tener casa propia con las tasas de interés más competitivas.

La entidad aseguró que a los créditos para compra de vivienda del FNA pueden acceder todos los ciudadanos colombianos: trabajadores formales, emprendedores, vendedores informales o independientes.

¿Qué encontrarán los asistentes?

Quienes asistan a FNA por Colombia en Cartagena encontrarán todas las posibilidades para adquirir una vivienda, destacando la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor del inmueble nuevo o usado que quieran comprar, con tasas de interés que inician en 8,5% efectivo anual.

El Fondo Nacional del Ahorro tendrá toda su oferta para acceder a créditos para compra de vivienda a través de las cesantías para los trabajadores formales o por medio de un ahorro voluntario, en el caso de los emprendedores, los vendedores informales o los independientes.

Los cartageneros y bolivarenses tienen la mejor oportunidad para cumplir la meta de tener casa propia, pues podrán tramitar de una su crédito hipotecario o acceder a subsidios de vivienda de entes territoriales o cajas de compensación; hasta podrán elegir su nueva vivienda en la oferta de más de 30 firmas constructoras e inmobiliarias.

“Si usted no es afiliado del fondo, acérquese, afíliese, porque para poder tener un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro debe ser afiliado. ¿Cómo se afilia al Fondo Nacional del Ahorro? Por cesantías o por ahorro voluntario. Entonces, los invitamos a que se acerquen y aquí van a poder tener su preaprobado de una vez si son afiliados, si no pues como les dije para que se afilien y hay 21 constructoras. Las 21 constructoras tienen toda la oferta que actualmente hay en Bolívar", aseguró en Caracol Radio, Camilo Londoño, gerente de colocación del Fondo Nacional del Ahorro.

¿Cómo participar?

Solo deben asistir a la feria del 26 al 28 de septiembre en el Coliseo de Combate y Gimnasia Ignacio Amador de la Peña ubicada en el sector de la Villa Olímpica.