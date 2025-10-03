Concierto de Luis Alfonso: TransMilenio tendrá operación especial
El estadio Nemesio Camacho el Campin, será escenario este sábado 4 de octubre del concierto de Luis Alfonso, que reunirá a una nómina de reconocidos artistas de la música popular para ofrecer más de siete horas de espectáculo.
Bogotá, D.C.
A las 3:00 de la tarde, será la apertura de puertas del Campin para que comiencen a ingresar todas las personas que van a asistir a ´La Cantina Contesta´ de Luis Alfonso, en Bogotá.
Ante la gran cantidad de personas que estarán en el evento, TransMilenio informó que pondrá en marcha 13 servicios troncales en las estaciones Movistar Arena y Campin. Además, tendrá 24 rutas zonales con paraderos en la calle 63, calle 53, avenida NQS y carrera 24 para facilitar el acceso al evento.
Destinos de las rutas especiales:
- Portal de la 80.
- Portal Sur.
- Portal Usme.
- Portal 20 de Julio.
- Portal Suba.
- Portal El Dorado.
- Portal Norte.
- Portal Américas.
Jaime Monroy, director Técnico de TransMilenio, habló sobre la operación que estará disponible al terminar el concierto: “Tendremos una operación especial que se activará una vez finalice el evento; con 12 estaciones en operación. Campin - UAN y Movistar Arena, que tendrá 8 servicios para que todos nuestros usuarios puedan regresar a casa de una manera segura y rápida”.
Artistas invitados a ´La Cantina Contentosa´:
- Jhon Álex Castaño.
- Nelson Velásquez.
- Luis Alberto Posada.
- Pipe Bueno.
- Ciro Quiñonez.
- Brian Puerta.
- Hernán Gómez.
- Yeison Majé.
¿Permisos al día para el concierto?
Luego de que la Secretaria de Gobierno negara en primera instancia el concierto de Luis Alfonso por inconsistencias en su documentación, precisamente, anoche, el Distrito dio luz verde para realizar el espectáculo, tras subsanación de requisitos en el SUGA.
Por su parte, las autoridades reiteran la importancia de mantener recargada la tarjeta TuLlave y planear los viajes con antelación.