Colombia se juega la clasificación a los octavos de final del Mundial Su-20 ante Nigeria

El equipo colombiano suma una victoria y un empate en la fase de grupos de la cita orbital.

Oscar Perea jugador colombiano y Jonathan Norbye jugador noruego / Getty Images / Ricardo Moreira - FIFA

Laura Reina

La Selección Colombia Sub-20 jugó la segunda fecha en la Copa del Mundo ante Noruega, partido en el que igualaron 0-0. Ambos equipos suman los mismos puntos en la tabla del grupo F, con 4, resultado de un triunfo y este reciente empate.

En este compromiso la Selección postergó su clasificación. Aunque la mayor parte del tiempo tuvo la posesión de balón y tuvo varias opciones de gol, falló en la definición. Incluso la mejor opción de gol, en una gran volea de Néiser Villarreal, pego en el travesaño.

La ‘Tricolor’ se jugará la clasificación a los octavos de final ante Nigeria, en el partido correspondiente por la tercera fecha de la fase de grupos en el Mundial, los africanos son los rivales directos, ya que son terceros con 3 puntos. Si Colombia empata en este encuentro, asegura el paso a la siguiente ronda.

Por su parte, los africanos llegan a este duelo tras haberle ganado 3-2 a Arabia Saudí, en la jornada anterior, y haber caído 1-0 con Noruega en el debut de la Copa del Mundo. Necesitan una victoria para asegurar su calcificación; si empatan, necesitarían que Noruega no gane para tener opciones, como uno de los tres mejores terceros.

Hora, fecha y cómo seguir

El compromiso entre Colombia y Nigeria está programado por la FIFA, para que se juegue el domingo 5 de octubre a partir de las 6:00 P.M. (hora colombiana). Podrá seguir todas las emociones del partido en la transmisión minuto a minuto de Caracol Radio.

