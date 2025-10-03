Cierre indefinido del puente en Petrólea afecta la movilidad entre Tibú y Cúcuta

Norte de Santander.

El paso vehicular por el puente que conecta a Tibú con Cúcuta, a la altura del centro poblado de Petrólea, permanece cerrado de manera indefinida debido a los daños registrados en la estructura. La situación mantiene afectada la movilidad de la comunidad tibuyana y de transportadores que dependen de este corredor vial.

Jorge García, presidente del Concejo de Tibú, explicó que el puente se vio comprometido desde el mediodía del jueves, cuando colapsó en medio de las labores de reparación. Aunque en horas de la tarde se permitió el tránsito de manera parcial, en la mañana de ayer volvió a presentarse un daño que obligó al cierre total.

“Nos informaron que hasta el mediodía estaría cerrado y luego habría paso intermitente, pero hasta el momento el cierre es indefinido. Esto afecta directamente a la comunidad porque no hay rutas alternas oficiales y los desvíos improvisados generan riesgos”, señaló García.

Actualmente, los conductores están utilizando un desvío por dentro del caserío, que conecta nuevamente con la vía principal a la altura del colegio de Petrólea. Sin embargo, este tramo no está diseñado para vehículos de carga pesada, lo que aumenta el peligro tanto para la infraestructura como para la población local.

“La comunidad está preocupada porque esa vía pasa por una zona escolar y muchos niños y adultos mayores transitan allí. Pedimos a los transportadores que conduzcan con prudencia y no excedan la velocidad para evitar accidentes”, agregó el dirigente.

El consorcio AGM, encargado de las obras, emitió un comunicado en el que informó que por ahora no hay un horario definido para habilitar el paso por el puente y que se trabaja para restablecer la transitabilidad lo antes posible.

Mientras tanto, los habitantes de Petrólea y de Tibú esperan soluciones rápidas que garanticen seguridad en el desplazamiento y eviten que la afectación al transporte de víveres y productos se prolongue más tiempo.