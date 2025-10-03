Cartagena será el epicentro del debate sobre el futuro energético de Colombia

Cartagena

La Agencia Nacional de Hidrocarburos realizará el próximo 15 y 16 de octubre en Cartagena de Indias el II Congreso ANH “Estrategias Energéticas para Colombia”, un encuentro que se consolida como el principal espacio de diálogo sobre el futuro energético del país.

Este evento estratégico reunirá a líderes del sector, expertos nacionales e internacionales, autoridades gubernamentales, representantes de la industria, la academia y actores territoriales para debatir los retos y oportunidades que enfrenta Colombia en su camino hacia una transición energética justa, ordenada y sostenible.

“Este será un espacio para reflexionar no solo sobre el rumbo de la transición energética en Colombia, sino también de las transformaciones que se están gestando a nivel global. Analizaremos el papel estratégico de nuestros recursos naturales y visibilizaremos el compromiso del sector privado, la academia y las instituciones colombianas en este gran desafío nacional”, afirma Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la ANH.

Una agenda centrada en la acción y la equidad Durante dos jornadas, el Congreso abordará los principales ejes técnicos, sociales e institucionales de la transición energética, con una programación distribuida en dos bloques temáticos:

Día 1: Innovación y Diversificación Energética – Construyendo el Futuro Verde

Se centrará en las tecnologías emergentes y los recursos estratégicos que impulsarán la transición. Se analizará el panorama global del cambio climático y la descarbonización.

• Tecnologías de Vanguardia

• Fuentes de Energía Renovable

• Digitalización y Sostenibilidad

• El impacto transformador de la Inteligencia Artificial en el sector energético y el papel de los biocombustibles en la hoja de ruta de la transición.

• Actores Clave

Día 2: Gobernanza, Políticas y Equidad – Hacia una Transición Energética Democrática

Se profundizará en los aspectos socio-políticos, regulatorios e institucionales que son fundamentales para una transición exitosa y equitativa.

• Democracia Energética y Políticas Públicas

• Gobernanza Territorial y Social

• Transparencia y Rendición de Cuentas

• El Rol de los Hidrocarburos

• Ecosistemas Sostenibles

El II Congreso ANH “Estrategias Energéticas para Colombia” no solo será un foro de reflexión, sino un punto de partida para construir acuerdos y acciones que fortalezcan el camino de Colombia hacia una economía baja en carbono, con una matriz energética diversificada y con oportunidades para todos los territorios.